 
الإثنين 2025-01-27 11:42 م
 

عودة أكثر من 300 ألف نازح الاثنين إلى محافظات غزة والشمال

فلسطينيون أثناء عودتهم إلى منازلهم في شمال غزة
فلسطينيون أثناء عودتهم إلى منازلهم في شمال غزة
الإثنين، 27-01-2025 11:09 م
الوكيل الإخباري-   أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عودة أكثر من 300 ألف نازح الاثنين من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال.اضافة اعلان


وأضاف أن النازحين عادوا عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين بعد 470 يوماً على حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن النازحين بمحافظتي غزة والشمال بحاجة إلى 135,000 خيمة وكرفان الآن بشكل فوري وعاجل، حيث بلغت نسبة الدمار الذي نفّذه جيش الاحتلال بالمحافظتين أكثر من 90%.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية إلى فتح المعابر وإدخال المستلزمات الأساسية لإيواء الفلسطينيين.
 
gnews

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