عودة أكثر من 300 ألف نازح الاثنين إلى محافظات غزة والشمال

وأضاف أن النازحين عادوا عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين بعد 470 يوماً على حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أن النازحين بمحافظتي غزة والشمال بحاجة إلى 135,000 خيمة وكرفان الآن بشكل فوري وعاجل، حيث بلغت نسبة الدمار الذي نفّذه جيش الاحتلال بالمحافظتين أكثر من 90%.
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية إلى فتح المعابر وإدخال المستلزمات الأساسية لإيواء الفلسطينيين.
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