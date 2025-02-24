عودة تدريجية للتعليم في مدارس غزة رغم الظروف الصعبة

الوكيل الإخباري- منذ بداية الحرب الإسرائيلية المروعة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تعطّل التعليم المدرسي والجامعي كاملا، وفقد الطلاب العام الدراسي (2023-2024)، ويتهددهم ضياع العام الدراسي التالي (2024-2025).

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