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عودة تدريجية للتعليم في مدارس غزة رغم الظروف الصعبة

أرشيفية
أرشيفية
الإثنين، 24-02-2025 09:13 ص

الوكيل الإخباري- منذ بداية الحرب الإسرائيلية المروعة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تعطّل التعليم المدرسي والجامعي كاملا، وفقد الطلاب العام الدراسي (2023-2024)، ويتهددهم ضياع العام الدراسي التالي (2024-2025).

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وقد أعلنت الوزارة أمس الأحد عن استئناف التعليم تدريجيا في قطاع غزة في عشرات النقاط التعليمية، رغم ما تعرضت له مقراتها ومدارسها من تدمير واسع.

 
gnews

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