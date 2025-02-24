عودة تدريجية للتعليم في مدارس غزة رغم الظروف الصعبة

وقد أعلنت الوزارة أمس الأحد عن استئناف التعليم تدريجيا في قطاع غزة في عشرات النقاط التعليمية، رغم ما تعرضت له مقراتها ومدارسها من تدمير واسع.
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