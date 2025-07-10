غادر غزة مؤخرا.. انتحار جندي إسرائيلي في قاعدة سدي يمان

وأضافت أن الجندي انتحر بعد خضوعه لتحقيق من قبل شرطة التحقيقات العسكرية، مشيرة إلى أن الجندي غادر قطاع غزة لحضور دورة تنشيطية وكان محققو الشرطة العسكرية في انتظاره بشأن تحقيق سابق.
وقالت إن قادة الجندي الذي انتحر قرروا سحب سلاحه منه عقب التحقيق، وبعد ساعات أخذ سلاح رفيقه وأطلق النار على نفسه.
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