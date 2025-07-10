الخميس 2025-07-10 10:09 ص
 

غادر غزة مؤخرا.. انتحار جندي إسرائيلي في قاعدة سدي يمان

ع
أرشيفية
 
الخميس، 10-07-2025 08:34 ص

الوكيل الإخباري- أكدت صحيفة هآرتس انتحار جندي في لواء غولاني هذا الأسبوع بإطلاق النار على نفسه في قاعدة سدي يمان بصحراء النقب.

اضافة اعلان


وأضافت أن الجندي انتحر بعد خضوعه لتحقيق من قبل شرطة التحقيقات العسكرية، مشيرة إلى أن الجندي غادر قطاع غزة لحضور دورة تنشيطية وكان محققو الشرطة العسكرية في انتظاره بشأن تحقيق سابق.


وقالت إن قادة الجندي الذي انتحر قرروا سحب سلاحه منه عقب التحقيق، وبعد ساعات أخذ سلاح رفيقه وأطلق النار على نفسه.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية القوات المسلحة تعلن فتح باب التجنيد للإناث في الخدمات الطبية برتب عسكرية

ل

الوفيات وفيات الخميس 10-7-2025

ل

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن.. كم بلغ؟

ذهب

أسواق ومال الذهب يحلق عالمياً من جديد .. إليك التفاصيل

لالالا

فيديو الوكيل مشادة كلامية بين مواطن وممرضة بمستشفى حكومي !

ل

أخبار محلية تربية الكرك تنعى طالبة بالصف الأول

تعبيرية

أخبار محلية فصل للكهرباء عن مناطق في المملكة (أسماء)

ل

خاص بالوكيل نقابة المهندسين: الالتزام بكودات البناء شرط لضمان السلامة الإنشائية



 
 





الأكثر مشاهدة