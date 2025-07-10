غادر غزة مؤخرا.. انتحار جندي إسرائيلي في قاعدة سدي يمان

الوكيل الإخباري- أكدت صحيفة هآرتس انتحار جندي في لواء غولاني هذا الأسبوع بإطلاق النار على نفسه في قاعدة سدي يمان بصحراء النقب.

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وأضافت أن الجندي انتحر بعد خضوعه لتحقيق من قبل شرطة التحقيقات العسكرية، مشيرة إلى أن الجندي غادر قطاع غزة لحضور دورة تنشيطية وكان محققو الشرطة العسكرية في انتظاره بشأن تحقيق سابق.