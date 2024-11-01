غارات إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان

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الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن إسرائيل شنت غارات على مدينة النبطية جنوبي لبنان. اضافة اعلان





وفي المقابل، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في كفر مندا وهسلوليم في منطقة الشمال تحسبا لتسلل مُسيرة من لبنان.