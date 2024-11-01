غارات إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان

وفي المقابل، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في كفر مندا وهسلوليم في منطقة الشمال تحسبا لتسلل مُسيرة من لبنان.
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