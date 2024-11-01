 
الجمعة 2024-11-01 02:21 ص
 

غارات إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 01-11-2024 02:05 ص
الوكيل الإخباري-   قال مراسل الجزيرة إن إسرائيل شنت غارات على مدينة النبطية جنوبي لبنان.اضافة اعلان


وفي المقابل، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في كفر مندا وهسلوليم في منطقة الشمال تحسبا لتسلل مُسيرة من لبنان.
 
gnews

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