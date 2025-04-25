غارات إسرائيلية على مدينة رفح ومخيم جباليا

10:55 م

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الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة ومخيم جباليا في شماله. اضافة اعلان





وكان الجيش الإسرائيلي أعلن إصابة جندي احتياط من الكتيبة 5250 بجروح خطيرة خلال معركة في جنوب قطاع غزة، اليوم، في حين أكدت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 7 آخرين في قطاع غزة خلال 24 ساعة.





