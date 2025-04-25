غارات إسرائيلية على مدينة رفح ومخيم جباليا

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن إصابة جندي احتياط من الكتيبة 5250 بجروح خطيرة خلال معركة في جنوب قطاع غزة، اليوم، في حين أكدت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 7 آخرين في قطاع غزة خلال 24 ساعة.
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