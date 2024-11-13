 
الأربعاء 2024-11-13 03:25 ص
 

غارات إسرائيلية على مدينة غزة

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 13-11-2024 02:17 ص

الوكيل الإخباري-     أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت 3 غارات شرقي وجنوبي مدينة غزة فجر اليوم الأربعاء.

اضافة اعلان

 

وكانت قوات الاحتلال قتلت فلسطينيين اثنين وأصابت 6 آخرين، مساء الثلاثاء، في قصف على خيمة نزوح وسط قطاع غزة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 400 يوم على القطاع، عن استشهاد 64 فلسطينيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

 
gnews

أحدث الأخبار

القرفة

طب وصحة القرفة..دراسة تكشف فوائد مذهلة

ارشيفية

عربي ودولي الاحتلال يطالب اللبنانيين بإخلاء حارة حريك

ارشيفية

فلسطين غارات إسرائيلية على مدينة غزة

البيت الأبيض

عربي ودولي البيت الأبيض: قطر ومصر جزء من المفاوضات بين حماس وإسرائيل

علم مصر

عربي ودولي مصر تدين تصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية

ارشيفية

عربي ودولي استشهاد 15 شخصا بغارة صهيونية على جبل لبنان

ارشيفية

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم سلفيت بالضفة الغربية

حماس

فلسطين حماس: الادعاءات الأميركية بتحسين الوضع الإنساني بغزة تكذبها التقارير الأممية



 


الأكثر مشاهدة