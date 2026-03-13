غارات إسرائيلية وقصف مدفعي يستهدفان شرق خان يونس ومدينة غزة

02:05 ص

الوكيل الإخباري- شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية تزامنًا مع قصف مدفعي استهدف المناطق الواقعة شرق مدينتي خان يونس ومدينة غزة، في إطار التصعيد العسكري المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة.








