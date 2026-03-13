الجمعة 2026-03-13 02:20 ص

غارات إسرائيلية وقصف مدفعي يستهدفان شرق خان يونس ومدينة غزة

4 شهداء في غزة جراء قصف الاحتلال
غزة
 
الجمعة، 13-03-2026 02:05 ص
الوكيل الإخباري-   شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية تزامنًا مع قصف مدفعي استهدف المناطق الواقعة شرق مدينتي خان يونس ومدينة غزة، في إطار التصعيد العسكري المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة. اضافة اعلان
 
 


