غارات إسرائيلية وقصف مدفعي يستهدفان شرق خان يونس ومدينة غزة

أخبار متعلقة
الاحتلال يقرر إبقاء المسجد الأقصى مغلقا غدا الجمعة
الاتحاد الأوروبي: مستوى عنف المستوطنين في الضفة الغربية غير مقبول
استشهاد فلسطيني جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا وسط قطاع غزة
الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى ويمنع التراويح والاعتكاف لأول مرة منذ 1967
الاحتلال الإسرائيلي يغلق منطقة باب العامود في القدس
3 شهيدات بينهن صحفية وطفلة بقصف إسرائيلي على غزة
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. 15 شاحنة مساعدات إماراتية جديدة في طريقها إلى غزة
شهداء بقصف الاحتلال سيارة غرب مدينة غزة