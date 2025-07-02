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الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام فلسطينية إن الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات وأحزمة نارية عنيفة على مناطق واسعة في قطاع غزة ولاسيما مدينتي غزة وخان يونس وأن صدى الانفجارات يسمع في جنوب ووسط فلسطين. اضافة اعلان





وأضافت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أرسل تنبيهاً للمستوطنين يطمئنهم فيه بأن الأصوات القوية التي تُسمع ناتجة عن قصف عنيف لقطاع غزة.