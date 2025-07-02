غارات وأحزمة نارية عنيفة على مناطق واسعة في قطاع غزة

وأضافت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أرسل تنبيهاً للمستوطنين يطمئنهم فيه بأن الأصوات القوية التي تُسمع ناتجة عن قصف عنيف لقطاع غزة.
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