الجمعة 2025-12-26 11:58 ص

غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة في قطاع غزة

دخان يتصاعد عقب غارة إسرائيلية على مدينة غزة
دخان يتصاعد عقب غارة إسرائيلية على مدينة غزة
الجمعة، 26-12-2025 10:50 ص
الوكيل الإخباري-   شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، غارات عنيفة على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع تواصل القصف المدفعي وعمليات النسف في مختلف المناطق الشرقية من القطاع.اضافة اعلان


وأفادت مصادر فلسطينية، بأن جيش الاحتلال نفذ ما لا يقل عن أربع غارات استهدفت المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة خان يونس، تزامنا مع إطلاق نار مكثف من الطيران المروحي والآليات العسكرية الإسرائيلية شرقي المدينة وجنوبها.

وفي مدينة غزة، نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف واسعة طالت منازل الفلسطينيين في المناطق الشرقية من المدينة، كما شن طيران الاحتلال غارة جوية استهدفت المنطقة ذاتها.

وفي رفح، أطلق الطيران المروحي نيرانه المكثفة على أحياء المدينة، فيما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها بشكل كثيف في عرض بحر مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستُشهد منذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في العاشر من تشرين الأول الماضي 406 فلسطيني، فيما أصيب أكثر من 1118 آخرين.
 
 


