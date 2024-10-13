غارة إسرائيلية على حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة

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الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة. اضافة اعلان





وأضاف أن هناك قصفا مدفعيا إسرائيليا وإطلاق نار كثيف من دبابات الاحتلال استهدف شمال غربي المدينة.

