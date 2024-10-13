 
الأحد 2024-10-13 08:54 ص
 

غارة إسرائيلية على حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة

جانب من القصف على قطاع غزة
جانب من القصف على قطاع غزة
الأحد، 13-10-2024 07:27 ص
الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.اضافة اعلان


وأضاف أن هناك قصفا مدفعيا إسرائيليا وإطلاق نار كثيف من دبابات الاحتلال استهدف شمال غربي المدينة.
 
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