الإثنين 2025-03-24 05:09 ص
 

غارة إسرائيلية على خيام للنازحين غربي مدينة خان يونس

غارة إسرائيلية على خيام للنازحين غربي مدينة خان يونس
ارشيفية
 
الإثنين، 24-03-2025 03:49 ص
الوكيل الإخباري-   قال مراسل الجزيرة إن غارة إسرائيلية جديدة استهدفت خياما تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.اضافة اعلان


وتعرضت خان يونس الليلة لعدد من الغارات الإسرائيلية التي أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من الأشخاص.
 
 
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