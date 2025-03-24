غارة إسرائيلية على خيام للنازحين غربي مدينة خان يونس

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الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن غارة إسرائيلية جديدة استهدفت خياما تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. اضافة اعلان





وتعرضت خان يونس الليلة لعدد من الغارات الإسرائيلية التي أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من الأشخاص.