غارة إسرائيلية على غزة بعد ساعات من إعلان ترامب عن اتفاق لنزع سلاح حماس

الوكيل الإخباري- شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة غارة على غرب مدينة غزة، الجمعة، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق لنزع سلاح حركة حماس.

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