 
الإثنين 2024-10-07 09:46 ص
 

غارة تستهدف منزلا بمخيم البريج

غزة
غزة
الإثنين، 07-10-2024 08:56 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد مراسل الجزيرة بأن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلوك 1 بمخيم البريج وسط قطاع غزة.اضافة اعلان


ويقع مخيم البريج وسط قطاع غزة بجانب مخيمي المغازي والنصيرات إلى الجنوب من مدينة غزة، وقد أنشئ في خمسينيات القرن الماضي لاستضافة اللاجئين الذين كانوا يعيشون في ثكنات الجيش البريطاني والخيام، والذين قدموا من مدن شرق غزة مثل الفالوجة.
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب عالمياً

تعبيرية

طب وصحة أسباب الأكزيما وطرق علاجها

ىعت

أخبار الشركات إم جي الأردن تقدم أقوى عرض في السوق: امتلك سيارتك بدون دفعة أولى!

تعبيرية

تكنولوجيا على خطى انستجرام.. تحديث كبير وغير متوقع من واتساب!

من المصدر

خاص بالوكيل الأحزاب في ذيل ثقة الأردنيين.. والأجهزة الأمنية أولاً.. و"مكافحة الفساد" تتصدر

الباص السريع

أخبار محلية استحداث مسار نقل للباص السريع في مادبا

أرشيفية

فلسطين "حماس" تصدر بيانا في ذكرى السابع من أكتوبر

تعبيرية

أسواق ومال النفط عالمياً يقلص مكاسبه بعد تحقيق أكبر زيادة أسبوعية



 


الأكثر مشاهدة