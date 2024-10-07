غارة تستهدف منزلا بمخيم البريج

ويقع مخيم البريج وسط قطاع غزة بجانب مخيمي المغازي والنصيرات إلى الجنوب من مدينة غزة، وقد أنشئ في خمسينيات القرن الماضي لاستضافة اللاجئين الذين كانوا يعيشون في ثكنات الجيش البريطاني والخيام، والذين قدموا من مدن شرق غزة مثل الفالوجة.
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