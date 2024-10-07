غارة تستهدف منزلا بمخيم البريج

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الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة بأن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلوك 1 بمخيم البريج وسط قطاع غزة. اضافة اعلان





ويقع مخيم البريج وسط قطاع غزة بجانب مخيمي المغازي والنصيرات إلى الجنوب من مدينة غزة، وقد أنشئ في خمسينيات القرن الماضي لاستضافة اللاجئين الذين كانوا يعيشون في ثكنات الجيش البريطاني والخيام، والذين قدموا من مدن شرق غزة مثل الفالوجة.