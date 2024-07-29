غارة تستهدف منزلا جنوبي خان يونس

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697818 الوكيل الإخباري - قال مراسل الجزيرة إن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في منطقة بطن السمين جنوبي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. اقرأ أيضاً ارتفاع عدد الشهداء بخان يونس إلى 21 منذ فجر اليوم مستوطنون يحرقون مركبات فلسطينيين في الخليل الدويري: لهذا السبب استخدمت القسام صاروخ "السهم الأحمر" أونروا: سكان غزة منهكون ويضطرون للفرار من ملاجئهم المؤقتة يوميا انتشار واسع للأمراض الجلدية بقطاع غزة خاصة بين الأطفال جيش الاحتلال يهدم منزلا فلسطينيا بقرية الديوك بأريحا إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين قوات الاحتلال تنسحب من أريحا بعد اعتقالها شابين فلسطينيين مدفعية الاحتلال تقصف حي الشيخ ناصر وسط خان يونس