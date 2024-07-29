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غارة تستهدف منزلا جنوبي خان يونس

جانب من قصف الاحتلال على غزة
جانب من قصف الاحتلال على قطاع غزة
الإثنين، 29-07-2024 04:28 م

 

 الوكيل الإخباري - قال مراسل الجزيرة إن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في منطقة بطن السمين جنوبي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
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