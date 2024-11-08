غالانت لعائلات أسرى الاحتلال: نتنياهو يبقي الجيش في غزة بلا داع

وبحسب تقرير للقناة /12/ العبرية، قال غالانت لعائلات أسرى الاحتلال، الذي أقاله نتنياهو من منصبه ليلة الثلاثاء، إن نتنياهو هو الوحيد الذي يمكنه أن يقرر ما إذا كان سيوافق على صفقة الأسرى أم لا، وإنه "حاول وفشل" في التأثير على نتنياهو في هذا الشأن.
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