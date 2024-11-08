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غالانت لعائلات أسرى الاحتلال: نتنياهو يبقي الجيش في غزة بلا داع

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت
غالانت
الجمعة، 08-11-2024 12:36 م

الوكيل الإخباري-   ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي المقال يوآف غالانت، أبلغ عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة أن الجيش ليس لديه سبب للبقاء في القطاع، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحتفظ بالجنود في غزة "بسبب رغبته في البقاء هناك".

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وبحسب تقرير للقناة /12/ العبرية، قال غالانت لعائلات أسرى الاحتلال، الذي أقاله نتنياهو من منصبه ليلة الثلاثاء، إن نتنياهو هو الوحيد الذي يمكنه أن يقرر ما إذا كان سيوافق على صفقة الأسرى أم لا، وإنه "حاول وفشل" في التأثير على نتنياهو في هذا الشأن.

 
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