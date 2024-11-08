غالانت لعائلات أسرى الاحتلال: نتنياهو يبقي الجيش في غزة بلا داع

الوكيل الإخباري- ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي المقال يوآف غالانت، أبلغ عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة أن الجيش ليس لديه سبب للبقاء في القطاع، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحتفظ بالجنود في غزة "بسبب رغبته في البقاء هناك".

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