 
الثلاثاء 2024-10-29 01:15 م
 

غالانت يؤكد حاجة جيش الاحتلال لمزيد من الجنود

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت
الثلاثاء، 29-10-2024 11:28 ص

الوكيل الإخباري-  صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء أمس الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي بحاجة لتعزيز قواته، في ظل ارتفاع أعداد القتلى والمصابين في المعارك الجارية.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة البرلمانية الشتوية للكنيست، حيث شدد على ضرورة تمرير قانون تجنيد موسع يلبي احتياجات الجيش المتزايدة، معتبرا أن هذا الطلب "أساسي وغير سياسي".

وأشار غالانت إلى معارضته إقرار قانون يعفي الحريديم (اليهود المتدينين) من الخدمة العسكرية، قائلا: "هذه قضية أمنية وأخلاقية. الوضع صعب، ولدينا عديد من القتلى والمصابين، لذا نحتاج إلى مزيد من الجنود والمقاتلين".

ودعا وزير الدفاع إلى ضرورة المساواة في تحمل مسؤولية الدفاع عن إسرائيل، مطالبا بإلغاء الإعفاءات التي يتمتع بها المتدينون اليهود من التجنيد الإجباري.

وفي السياق ذاته، انتقد زعيم المعارضة يائير لبيد موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن نتنياهو لم يتطرق -في كلمته أمام الكنيست- إلى أزمة إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.

اضافة اعلان

 

الجزيرة

 
gnews

أحدث الأخبار

البنك المركزي الأردني

أخبار محلية تحذير صادر عن البنك المركزي الأردني

دائرة الأحوال المدنية والجوازات

أخبار محلية استكمال الربط الإلكتروني مع 36 بعثة دبلوماسية تقدم خدمات جوازات السفر

قصف على غزة

فلسطين "حماس": مجزرة بيت لاهيا إمعان في الإبادة والتطهير العرقي الذي يرتكبه الكيان الصهيوني

علما الأردن والولايات المتحدة

اقتصاد محلي 674 مليون دينار فائض الميزان التجاري للمملكة مع أميركا خلال 8 أشهر

وزارة المياه

أخبار محلية المياه: ضبط اعتداءات على خطوط رئيسية في الشونة الجنوبية

جانل

عربي ودولي استخبارات سيئول ترصد نشاط "الابنة المحترمة" لزعيم كوريا الشمالية

حسن يوسف

فن ومشاهير وفاة الفنان المصري الكبير حسن يوسف

ا

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الأغوار الشمالية الأربعاء



 


الأكثر مشاهدة