غانتس: طلب نتنياهو للعفو زائف تمامًا

وأضاف: "يهدف الطلب إلى صرف أنظار الجمهور عن قانون الإعفاء من التجنيد الذي يدفع به قُدُماً على حساب أولادنا".
وتابع: "إنه يتصرف كرجال الإطفاء الذين يشعلون الحريق ثم يطالبون برسوم حماية لإطفائه".
ومطلع نوفمبر كان هرتسوغ قد تلقى رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دعا فيها إلى النظر في منح العفو لنتنياهو.
وجاء في رسالة ترامب أن "العفو عن نتنياهو سيكون خطوة مهمة لتوحيد إسرائيل بعد سنوات صعبة".
وأكد ترامب في الرسالة أن نتنياهو "دافع بثبات عن إسرائيل في مواجهة خصوم أقوياء، وأن القضية المرفوعة ضده سياسية وغير مبررة".
وردًا على رسالة ترامب، قال الرئيس الإسرائيلي إن "من يريد أن يحظى بالعفو عليه أن يتقدم بطلب رسمي كما هو متبع في إسرائيل".
وقال نتنياهو، الأحد، إن "إنهاء محاكمتي فورًا من شأنه تعزيز المصلحة الوطنية التي نحن بأشدّ الحاجة إليها".
وأضاف: "التحقيقات في قضيتي بدأت قبل 10 سنوات ومحاكماتي بدأت قبل 6 سنوات وقد تستمر سنوات كثيرة، استمرار محاكمتي يثير خلافات وأنا مقتنع بأن إنهاءها سيقلل الخلافات ويحقق مصالحة واسعة".
وتابع: "مصلحتي كانت استمرار الإجراءات القضائية لأحصل على براءتي لكن مصالح الأمن والسياسة تقتضي أمرا آخر".
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
-
متذللاً .. نتنياهو يطرق باب رئيس الكيان للعفو عنه وإنهاء القضايا ضده
-
إصابة 4 متضامنين أجانب أحدهم بحالة خطيرة بهجوم للمستوطنين في أريحا
-
الاحتلال يغلق مداخل الرام بالقدس
-
مصر تدرّب قوة شرطية فلسطينية للمشاركة في حفظ الأمن في غزة
-
6 غارات إسرائيلية شرقي رفح
-
غارة إسرائيلية داخل الخط الأصفر شرقي مخيم البريج
-
اليونيسيف تحذر من تفاقم سوء التغذية الحاد بين أطفال غزة