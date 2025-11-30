غانتس: طلب نتنياهو للعفو زائف تمامًا

الأحد 2025-11-30 11:33 م

الأحد، 30-11-2025 10:12 م
الوكيل الإخباري-   قال رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي بيني غانتس، الأحد، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعلم أن طلب العفو لا يتوافق مع الإجراءات المتبعة في إسرائيل، وأنه زائف تمامًا.اضافة اعلان


وأضاف: "يهدف الطلب إلى صرف أنظار الجمهور عن قانون الإعفاء من التجنيد الذي يدفع به قُدُماً على حساب أولادنا".

وتابع: "إنه يتصرف كرجال الإطفاء الذين يشعلون الحريق ثم يطالبون برسوم حماية لإطفائه".

ومطلع نوفمبر كان هرتسوغ قد تلقى رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دعا فيها إلى النظر في منح العفو لنتنياهو.

وجاء في رسالة ترامب أن "العفو عن نتنياهو سيكون خطوة مهمة لتوحيد إسرائيل بعد سنوات صعبة".

وأكد ترامب في الرسالة أن نتنياهو "دافع بثبات عن إسرائيل في مواجهة خصوم أقوياء، وأن القضية المرفوعة ضده سياسية وغير مبررة".

وردًا على رسالة ترامب، قال الرئيس الإسرائيلي إن "من يريد أن يحظى بالعفو عليه أن يتقدم بطلب رسمي كما هو متبع في إسرائيل".

وقال نتنياهو، الأحد، إن "إنهاء محاكمتي فورًا من شأنه تعزيز المصلحة الوطنية التي نحن بأشدّ الحاجة إليها".

وأضاف: "التحقيقات في قضيتي بدأت قبل 10 سنوات ومحاكماتي بدأت قبل 6 سنوات وقد تستمر سنوات كثيرة، استمرار محاكمتي يثير خلافات وأنا مقتنع بأن إنهاءها سيقلل الخلافات ويحقق مصالحة واسعة".

وتابع: "مصلحتي كانت استمرار الإجراءات القضائية لأحصل على براءتي لكن مصالح الأمن والسياسة تقتضي أمرا آخر".

سكاي نيوز
 
 


