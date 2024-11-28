غانتس: على إسرائيل إخراج المختطفين وليس إدخال مستوطنين

05:07 م

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الوكيل الإخباري- طالب زعيم حزب "معسكر" الدولة الإسرائيلي المعارض بيني غانتس الحكومة الإسرائيلية بإعادة أسراها من قطاع غزة وعدم إدخال مستوطنين إلى القطاع. اضافة اعلان





وقال غانتس في تصريحات إذاعية: "علينا إخراج المختطفين من غزة، وعدم السماح لمستوطنين آخرين بالدخول إلى القطاع، لدينا مستوطنات مباركة في يهودا والسامرة فلنحافظ عليها".