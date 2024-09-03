غانتس ينتقد موقف نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا

الوكيل الإخباري- قال القائد السابق لجيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، الثلاثاء، إن إسرائيل لا تحتاج إلى الاحتفاظ بقوات في منطقة الحدود الجنوبية لقطاع غزة لأسباب أمنية، ويجب عدم استخدام ذلك كذريعة لمنع التوصل إلى اتفاق لإعادة بقية المحتجزين من قطاع غزة.

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