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غانتس ينتقد موقف نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا

بيني غانتس
بيني غانتس
الثلاثاء، 03-09-2024 11:43 م

الوكيل الإخباري-    قال القائد السابق لجيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، الثلاثاء، إن إسرائيل لا تحتاج إلى الاحتفاظ بقوات في منطقة الحدود الجنوبية لقطاع غزة لأسباب أمنية، ويجب عدم استخدام ذلك كذريعة لمنع التوصل إلى اتفاق لإعادة بقية المحتجزين من قطاع غزة.

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وفي مؤتمر صحفي ردا على تعليقات أدلى بها نتنياهو يوم الاثنين، والذي تمسك بأن إسرائيل بحاجة إلى قوات في فيلادلفيا، قال غانتس إنه في حين أن الممر مهم لمنع حماس وغيرها من المسلحين الفلسطينيين من تهريب الأسلحة إلى غزة، إلا أن الجنود سيكونون "هدفا سهلا" ولن يمنعوا نشاط الأنفاق.

 
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