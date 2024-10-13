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غداً .. انطلاق الجولة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 13-10-2024 03:53 م
الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، انطلاق الجولة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة، يوم غد الاثنين، وذلك للأطفال دون سن العاشرة.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن حملة التطعيم ستتكون من ثلاث مراحل، الأولى في المنطقة الوسطى في دير البلح وتستمر لثلاثة أيام، وستكون من يوم 14 إلى 17 تشرين الأول الجاري، وقابلة للتمديد ليوم إضافي.

وأضافت الوزارة أن الجولة الثانية ستكون في محافظتي خان يونس ورفح، من 19- 22 الجاري، أما الجولة الثالثة فستكون في محافظتي غزة والشمال، من 22- 25 الجاري.

وأشارت إلى أنه سيتم إعطاء الجرعة الثانية من طعم شلل الاطفال الفموي n OPV، إضافة إلى فيتامين (أ) الذي يعزز مناعة الأطفال، ويساعدهم في مقاومة العدوى، ويساهم في تحسين الرؤية والنمو السليم.

وتستهدف الحملة تطعيم 591,700 طفل دون سن العاشرة، وسيتم نشر فرق ثابتة ومتحركة لإتمام الحملة.

وأكدت وزارة الصحة أن نجاح هذه الحملة مرهون بالهدنة الإنسانية لضمان قدرة جميع العاملين في مجال مكافحة شلل الأطفال على العمل في بيئة آمنة، وتمكين الأسر من الحصول على التطعيم للأطفال.

وفا
 
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