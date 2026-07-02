غزة.. "أمن المقاومة" ينفذ حكم الإعدام بعميل متعاون مع المخابرات الإسرائيلية

الوكيل الإخباري- أعلنت أجهزة أمن المقاومة في قطاع غزة تنفيذ حكم الإعدام بحق عميل أدين بارتباطه بالمخابرات الإسرائيلية، وتسببه في ارتكاب عدة مجازر أدت إلى مقتل عدد من الفلسطينيين خلال الحرب.



بالإضافة إلى تورطه في عمليات اغتيال طالت قيادات من فصائل المقاومة، كان آخرها اغتيال قائد هيئة أركان كتائب القسام، الشهيد القائد عز الدين الحداد "أبو صهيب".

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وقالت أجهزة أمن المقاومة، في بيان رسمي، إن تنفيذ الحكم بحق (م.م) جاء "بعد استنفاد كافة الإجراءات الثورية"، مؤكدة أن هذا المصير ينتظر "كل العملاء المتعاونين مع الاحتلال والمتساوقين مع مخططاته الرامية لمحاولة النيل من صمود شعبنا ووحدته".



ودعت الأجهزة الأمنية "كل من ضل الطريق وربط مصيره بالاحتلال إلى العودة للصف الوطني قبل فوات الأوان وتسليم نفسه لأجهزة أمن المقاومة".



وشدد البيان على أن العملاء "الخارجين عن الصف الوطني لا يمثلون إلا أنفسهم، ومخالفين للأعراف وتقاليد العائلات والعشائر الفلسطينية، التي لها دور وطني في المحافظة على وحدة الصف الداخلي ومواجهة مخططات الاحتلال وأعوانه".



ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من عمليات الاغتيال التي طالت قادة في حركة حماس والجهاد الإسلامي، كان آخرها اغتيال القيادي عز الدين الحداد، الذي قضى في غارة إسرائيلية استهدفته وعدد من مرافقيه.