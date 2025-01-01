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غزة .. إصابة سكان القطاع بالإنفلونزا والخدمات الصحية قليلة

آثار الدمار في غزة
غزة
الأربعاء، 01-01-2025 07:20 م

الوكيل الإخباري-   قال مدير المستشفيات الميدانية بغزة، مروان الهمص، الأربعاء إنه لم يتبقَ سوى القليل من الخدمات الصحية داخل القطاع نتيجة تدمير الاحتلال الإسرائيلي للمنظومة الصحية.

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وأضاف الهمص ، أن الخدمات في شمال قطاع غزة انهارت، ولم يتبقَ أي مركز طبي هناك، حيث يتواجد نحو 75 ألف فلسطيني دون خدمات طبية أو دواء أو مستشفيات.


وأشار إلى أنه لا يوجد في مدينة غزة سوى المستشفى المعمداني يعمل كمستشفى عام، وهو ممتلئ بالجرحى والمرضى، وقد قام الاحتلال بقصف المبنى العلوي من المستشفى.


وفي جنوب غزة، أكد الهمص أن الوضع لا يختلف كثيرًا عما هو عليه في شمال القطاع ومدينة غزة، إذ إن المستشفيات ممتلئة بالمرضى، خاصة مع دخول فصل الشتاء.


وتابع أن حالات الإنفلونزا بدأت تصيب أهالي القطاع، ويتوافدون إلى المستشفيات لتلقي العلاج، لكن دون جدوى، نتيجة عدم توفر الأدوية، وإن توفرت فهي بأسعار مرتفعة.

 
gnews

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