غزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 184 منذ 7 أكتوبر

09:45 م

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الوكيل الإخباري- قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع ارتفع إلى 184، وذلك بعد استشهاد الصحفي خالد أبو زر، الذي كان يعمل في إذاعة صوت الشباب. اضافة اعلان





وأدان المكتب الإعلامي الحكومي، بأشد العبارات، استهداف واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، وحمّله كامل المسؤولية عن ارتكاب هذه الجريمة النكراء.



وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم بردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة، والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.