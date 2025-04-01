غزة: ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 209 وسط مطالب بوقف الجرائم الممنهجة

وأشار المكتب في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إلى ارتفاع عدد الشهداء الصَّحفيين إلى 209 صحفيين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي محمد صالح البردويل والذي يعمل مذيعاً في إذاعة صوت الأقصى.
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