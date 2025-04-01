غزة: ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 209 وسط مطالب بوقف الجرائم الممنهجة

الوكيل الإخباري- أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

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