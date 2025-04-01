الثلاثاء 2025-04-01 08:16 م
 

غزة: ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 209 وسط مطالب بوقف الجرائم الممنهجة

غزة
غزة
 
الثلاثاء، 01-04-2025 07:11 م

الوكيل الإخباري-    أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

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وأشار المكتب في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إلى ارتفاع عدد الشهداء الصَّحفيين إلى 209 صحفيين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي محمد صالح البردويل والذي يعمل مذيعاً في إذاعة صوت الأقصى.

 
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