غزة: استمرار منع دخول غاز الطهي يعمّق الأزمة الإنسانية في القطاع

وأشارت البلدية إلى أن منع دخول غاز الطهي، دفع العديد من العائلات إلى استخدام فروع الأشجار للطهي والتدفئة، ما أثر بشكل خطير على الغطاء النباتي الذي يمثل رئة المدينة ومصدرًا لتحسين جودة الهواء.
ودعت البلدية المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والبيئية إلى التدخل لتوفير غاز الطهي بشكل عاجل، وتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة، وتزويدها بالإمكانات اللازمة لضمان استمرارية الخدمات الأساسية وتخفيف الأضرار البيئية والصحية.
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