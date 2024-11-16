غزة: استمرار منع دخول غاز الطهي يعمّق الأزمة الإنسانية في القطاع

الوكيل الإخباري- حذرت بلدية غزة من تداعيات كارثية جراء استمرار منع دخول غاز الطهي، ما أدى إلى تفاقم الأزمة البيئية والصحية وتزايد معاناة المواطنين في محافظتي غزة وشمال غزة.

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وأشارت البلدية إلى أن منع دخول غاز الطهي، دفع العديد من العائلات إلى استخدام فروع الأشجار للطهي والتدفئة، ما أثر بشكل خطير على الغطاء النباتي الذي يمثل رئة المدينة ومصدرًا لتحسين جودة الهواء.