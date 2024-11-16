 
السبت 2024-11-16 10:49 م
 

غزة: استمرار منع دخول غاز الطهي يعمّق الأزمة الإنسانية في القطاع

غزة
غزة
السبت، 16-11-2024 09:19 م

الوكيل الإخباري-    حذرت بلدية غزة من تداعيات كارثية جراء استمرار منع دخول غاز الطهي، ما أدى إلى تفاقم الأزمة البيئية والصحية وتزايد معاناة المواطنين في محافظتي غزة وشمال غزة.

اضافة اعلان


وأشارت البلدية إلى أن منع دخول غاز الطهي، دفع العديد من العائلات إلى استخدام فروع الأشجار للطهي والتدفئة، ما أثر بشكل خطير على الغطاء النباتي الذي يمثل رئة المدينة ومصدرًا لتحسين جودة الهواء.


ودعت البلدية المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والبيئية إلى التدخل لتوفير غاز الطهي بشكل عاجل، وتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة، وتزويدها بالإمكانات اللازمة لضمان استمرارية الخدمات الأساسية وتخفيف الأضرار البيئية والصحية.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي الإعلام العبري يكشف تفاصيل مسودة اتفاق في لبنان

ارشيفية

فلسطين استشهاد 43 فلسطينيا بالقطاع في قصف الاحتلال منذ فجر اليوم

الموز

طب وصحة فئات ممنوعة من تناول الموز.. هل أنت منهم؟

تعبيرية

أخبار محلية الحكومة تقر نظام ترخيص مهنة إعداد المشروبات السَّاخنة وبيعها في عمان

هنادي الطيب المديرة العامة لشركة البريد الأردني

أخبار محلية هنادي الطيب مديرة عامة لشركة البريد الأردني

ارشيفية

أسواق ومال الأسهم الأوروبية تغلق تداولاتها على انخفاض

غزة

فلسطين غزة: استمرار منع دخول غاز الطهي يعمّق الأزمة الإنسانية في القطاع

ارشيفية

عربي ودولي إصابة مبنى بحيفا وانقطاع الكهرباء عن مناطق فيها



 


الأكثر مشاهدة