غزة: الاحتلال يعرقل سفر المرضى

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة ان تنصل الاحتلال الإسرائيلي من التزاماتها بتسهيل حركة المرضى والجرحى عبر معبر رفح يزيد من تعقيدات حالتهم الصحية، مشيرة الى أن 840 مريضا فقط تم السماح لهم بالسفر منذ بدء سريان الهدنة في السادس من تشرين الأول 2025.

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وأشارت الوزارة في بيان اليوم السبت الى ان الاحتلال الإسرائيلي قلص أعداد المرضى المسموح لهم بالسفر من 150 مريضاً يومياً وفق ما تم الاتفاق عليه، إلى 90 مريضاً فقط مع مرافقيهم، لافتة الى تأخر الموافقات الأمنية للعديد من الحالات المسجلة للسفر منذ أكثر من شهرين.