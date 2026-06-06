غزة: الاحتلال يعرقل سفر المرضى

وأشارت الوزارة في بيان اليوم السبت الى ان الاحتلال الإسرائيلي قلص أعداد المرضى المسموح لهم بالسفر من 150 مريضاً يومياً وفق ما تم الاتفاق عليه، إلى 90 مريضاً فقط مع مرافقيهم، لافتة الى تأخر الموافقات الأمنية للعديد من الحالات المسجلة للسفر منذ أكثر من شهرين.
وأوضحت ان اغلاق المعبر المتكرر من قبل الاحتلال وعلى فترات زمنية متقاربة يؤخر من إجراءات سفر المرضى والجرحى، مشيرة الى ان كافة الإجراءات الطبية والإدارية التي تتبعها لجنة التحويلات الطبية في وزارة الصحة مع منظمة الصحة العالمية هي إجراءات معلومة وتنطوي تحت منظومة رقابية والكترونية.
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