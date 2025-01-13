غزة: المطالبة بتدخل دولي للضغط على الاحتلال للإفراج عن الطواقم الطبية

وقال المكتب في بيان صحفي اليوم الأحد، في ظل تصاعد الانتهاكات الجسيمة بحق الكوادر الطبية والصحية والمدنية من قبل الاحتلال “الإسرائيلي”، نجدد الدعوة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية من أجل الإفراج الفوري عن الطبيب الدكتور حسام أبو صفية وجميع الكوادر الطبية والصحية التي تجاوز عدد معتقليها أكثر من 350 كادراً يعانون داخل سجون الاحتلال.
وطالب المكتب بتوفير ضمانات قانونية فعّالة تضمن حماية سائر الطواقم الطبية والصحية والمعتقلين الفلسطينيين من الانتهاكات والتعذيب، داعيا المجتمع الدولي أن يرفع صوته عاليًا ضد هذه الجرائم المتكررة، التي تتفاقم في ظل الصمت المستمر على معاناة الشعب الفلسطيني.
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