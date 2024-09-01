غزة.. بدء التطعيم ضد شلل الأطفال في دير البلح اليوم

الوكيل الإخباري- بدأت صباح اليوم الأحد، حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة، وتستمر حتى الأربعاء المقبل من الساعة 7:30 صباحا حتى 1 ظهرا.

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وأعلن مستشفى العودة بالنصيرات وسط قطاع غزة من خلال 3 نقاط بالمستشفى، البدء بحملة التطعيم للأطفال تحت سن 10 سنوات.



من جهتها، نشرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة الفلسطينيين "الأونروا" اليوم، من خلال مركزها الإعلامي خريطة الأماكن التي سيتلقى فيها الأطفال اللقاح.



وبحسب الموقع الرسمي للوكالة، قالت المتحدثة باسم الوكالة الأممية إيناس حمدان، إنه ‏يجب علينا أن نبذل كل جهد ممكن لمساعدة جميع الأطفال دون سن العاشرة على تلقي اللقاح.



بدوره، أكد المسؤول الفني في منظمة الصحة العالمية الدكتور ديباك كومار، أن الحملة تبدأ في وسط غزة أولا، حيث سيتم تلقي 1.2 مليون جرعة من جرعات لقاح شلل الأطفال من النوع الثاني.



وأضاف أنه تم الاحتفاظ بهذه الجرعات في سلسلة التبريد وتم نقلها أمس السبت، إلى نقاط التوزيع المختلفة في المنطقة الوسطى، مشيرا إلى أن هناك 400 ألف جرعة لقاح أخرى في طريقها إلى غزة قريبا.