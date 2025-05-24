السبت 2025-05-24 02:31 م
 

غزة بلا خبز .. الاحتلال لا يزال يمنع وصول الدقيق

من توزيع الطحين على النازحين في غزة
من توزيع الخبز على النازحين في غزة
 
السبت، 24-05-2025 12:17 م
الوكيل الإخباري- وصفت جمعية أصحاب المخابز في قطاع غزة الآلية التي اعتمدها برنامج الغذاء العالمي لتوزيع الخبز بأنها مجحفة، وأنها لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات الفلسطينيين، في حين برر البرنامج التابع للأمم المتحدة قراره بأنه لم يحصل حتى الآن على تصريح من السلطات الإسرائيلية لتوزيع المواد الغذائية والطحين (الدقيق) مباشرة على العائلات في غزة.اضافة اعلان


وقال رئيس الجمعية عبد الناصر العجرمي - للأناضول - إن الآلية الجديدة التي اعتمدها البرنامج تقضي بتشغيل المخابز وفق كميات محدودة من الدقيق والسكر والزيت والخميرة والوقود، لإنتاج الخبز وتسليم الكميات الجاهزة له، والذي يتولى بدوره توزيعه على المستفيدين.

وشدّد العجرمي على أن خطة البرنامج لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين الفلسطينيين والنازحين في ظل حالة المجاعة والحصار المشدد والإغلاق المستمر منذ مارس/آذار الماضي.

وأوضح أن الجمعية قدمت مقترحًا بديلاً يقوم على توزيع كيس من الطحين (الدقيق) بشكل مباشر لكل أسرة في مرحلة أولى، بما يضمن الحد الأدنى من الأمن الغذائي ويمتص حالة الغضب الشعبي، ومن ثم تشغيل المخابز في مرحلة ثانية.

وأضاف أن البرنامج رفض المقترح وفضّل الاستمرار بآلية تشغيل المخابز وتوزيع الخبز عبر المندوبين.

من جهة أخرى، أبدى رئيس جمعية أصحاب المخابز في غزة تخوف أصحاب المخابز من العمل في ظل تدهور الوضع الأمني وحالة الفوضى التي يخلقها الاحتلال الإسرائيلي بتشديد الحصار ومنع دخول المساعدات الغذائية بكميات كافية.

وحذّر من تكرار حوادث السطو المسلح على شاحنات نقل المواد الخام، مشيرًا إلى أن تلك الحوادث تسببت في تعطل وصول الإمدادات للمخابز، وفاقمت من معاناة الفلسطينيين في ظل المجاعة المستمرة.

الجزيرة 
 
gnews

أحدث الأخبار

الأمن العام

أخبار محلية فيديو أثار الغضب .. وثلاثة أحداث بقبضة الأمن بعد الإساءة للعلم

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية بيان هام من التربية لطلبة الصف الحادي عشر

اتهامات لنتنياهو بأنه يقتل كل حل لعقد صفقة (الصحافة الإسرائيلية)

فلسطين قناة إسرائيلية: الأجهزة الأمنية ترى فرصة مناسبة لصفقة مع حماس

تعبيرية

منوعات في مصر .. حبة الموت كادت تقتله لكن الذكاء الاصطناعي كان المنقذ

المؤسسة الاستهلاكية المدنية

أخبار محلية المؤسسة المدنية تفتح أبوابها يوم غد الأحد

تقاطع مستوطنة كريات أربع قرب الخليل

فلسطين إصابة جندي صهيوني بعملية طعن واستشهاد المنفذ

يعيش السودانيون أوضاعًا قاسية في معسكرات اللجوء

عربي ودولي 21 ألف لاجئ سوداني في قاقا .. يبحثون عن لقمة عيش مفقودة

منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"

فلسطين اليونيسف: انهيار المنظومة الصحية في غزة.. والمستقبل مظلم



 
 





الأكثر مشاهدة