الثلاثاء 2026-08-04 01:41 ص

غزة تستعد لأكبر جنازة جماعية منذ بدء الحرب

وبحسب المعلومات المعلنة جرى انتشال جثامين الشهداء من موقع واحد، فيما تشير البيانات إلى أن إجمالي ضحايا العائلتين في ذلك الموقع بلغ 308 شهداء ومفقودين، في واحدة من أكثر الوقائع مأساوية التي خلفها القصف
غزة
 
الثلاثاء، 04-08-2026 12:24 ص

الوكيل الإخباري-   تستعد مدينة غزة الثلاثاء لتشييع جثامين 112 شهيدا من عائلتي أبو شريعة والحساينة في جنازة جماعية توصف بأنها من أكبر الجنازات التي يشهدها القطاع منذ اندلاع الحرب وفقا لمصادر فلسطينية.

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وبحسب المعلومات المعلنة جرى انتشال جثامين الشهداء من موقع واحد، فيما تشير البيانات إلى أن إجمالي ضحايا العائلتين في ذلك الموقع بلغ 308 شهداء ومفقودين، في واحدة من أكثر الوقائع مأساوية التي خلفها القصف الإسرائيلي على القطاع.

ومن المتوقع أن تشهد مراسم التشييع مشاركة واسعة من الأهالي وأقارب الضحايا، وسط حالة من الحزن العميق التي تخيم على القطاع، مع استمرار عمليات البحث عن المفقودين وانتشال الجثامين من تحت الأنقاض في عدد من المناطق التي تعرضت لدمار واسع.

 
 


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وبحسب المعلومات المعلنة جرى انتشال جثامين الشهداء من موقع واحد، فيما تشير البيانات إلى أن إجمالي ضحايا العائلتين في ذلك الموقع بلغ 308 شهداء ومفقودين، في واحدة من أكثر الوقائع مأساوية التي خلفها القصف

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