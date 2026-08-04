غزة تستعد لأكبر جنازة جماعية منذ بدء الحرب

الوكيل الإخباري- تستعد مدينة غزة الثلاثاء لتشييع جثامين 112 شهيدا من عائلتي أبو شريعة والحساينة في جنازة جماعية توصف بأنها من أكبر الجنازات التي يشهدها القطاع منذ اندلاع الحرب وفقا لمصادر فلسطينية.

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