غزة تستعد لأكبر جنازة جماعية منذ بدء الحرب

ومن المتوقع أن تشهد مراسم التشييع مشاركة واسعة من الأهالي وأقارب الضحايا، وسط حالة من الحزن العميق التي تخيم على القطاع، مع استمرار عمليات البحث عن المفقودين وانتشال الجثامين من تحت الأنقاض في عدد من المناطق التي تعرضت لدمار واسع.
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