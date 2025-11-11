غزة تفقد مواقعها الأثرية بسبب الحرب

الوكيل الإخباري- دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 300 موقع أثري في مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال عامين من الحرب.
وتحاول بعض الجهات الرسمية البدء بترميم ما تبقى من هذه المواقع، في ظل نقص حاد بالإمكانيات والمعدات.
