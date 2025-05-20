الثلاثاء 2025-05-20 11:01 ص
 

غزة تنزف بلا توقف .. عشرات الشهداء في مجازر جديدة للاحتلال

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 20-05-2025 09:00 ص
الوكيل الإخباري-   استُشهد عشرات المواطنين الفلسطينيين جراء المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ ساعات فجر اليوم.اضافة اعلان


وقالت مصادر فلسطينية إنه استُشهد 13 مواطنًا فلسطينياً، بينهم أطفال، جراء قصف الاحتلال لمنازلهم في دير البلح وسط القطاع، كما استُشهد 4 آخرين جرّاء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

واستُشهد 15 فلسطينيًا وأُصيب العشرات جراء استهداف الاحتلال لمكان نزوحهم في محطة راضي بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما استُشهد 13 آخرون وأُصيب العشرات جرّاء استهداف طائرات الاحتلال المُسيّرة مدرسة موسى بن نصير التي تؤوي نازحين في حي الدرج وسط مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء جراء قصف الاحتلال لمنزل في عزبة ملين بمخيم جباليا شمال غزة إلى 9 شهداء، بينما لا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

كما استُشهد مواطنان فلسطينيان وأُصيب آخرون في قصف مسيّرة إسرائيلية منطقة المنارة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

بترا
 
gnews

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