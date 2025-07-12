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غزة تنزف: قرابة 58 ألف شهيد منذ بدء العدوان الإسرائيلي

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 12-07-2025 04:15 م
الوكيل الإخباري-   ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 57,882 شهيدًا و138,095 مصابًا، منذ السابع من تشرين الأول 2023.اضافة اعلان


وقالت مصادر طبية، السبت، إنّ من بين الحصيلة 7,311 شهيدًا و26,045 مصابًا منذ الثامن عشر من آذار الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن حصيلة شهداء المنتظرين للمساعدات الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية بلغت 17 شهيدًا وأكثر من 53 مصابًا، ليرتفع إجمالي شهداء "لقمة العيش" ممّن وصلوا إلى المستشفيات إلى 805 شهداء وأكثر من 5,252 مصابًا.

وبيّنت أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الماضية 59 شهيدًا، منهم 9 شهداء تم انتشالهم من تحت الأنقاض، و208 مصابين، مشيرةً إلى أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
 
 
gnews

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