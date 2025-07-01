الثلاثاء 2025-07-01 10:05 ص
 

غزة.. توقف غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 01-07-2025 09:14 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الثلاثاء، عن توقف خدمة غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي والاقتصار على تقديم خدمة العناية المركزة فقط لساعات قليلة؛ نتيجة نفاد الوقود.

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وأكدت الوزارة أن الاستمرار في عدم توفير الوقود يعني الموت المحتم للمرضى والجرحى كافة في المستشفيات.


وأشارت إلى أنها تعاني من أزمة خانقة ومستمرة في عدم توفر الوقود نتيجة سياسة الاحتلال التقطيرية في تزويد المستشفيات به.


وناشدت الوزارة المؤسسات الدولية والجهات المعنية على ضرورة التدخل وحماية المنظومة الصحية من الانهيار وذلك من خلال العمل على توفير الإمدادات الطبية.

 

وكالات

 
gnews

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