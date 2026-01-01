غزة.. طفلة فلسطينية تموت بردًا وآخر يفارق الحياة حرقًا في خيمته

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن النيران اندلعت داخل خيمة للنازحين مُقامة داخل ملعب اليرموك في مدينة غزة، ما أدى إلى وفاة أحد الأشخاص وإصابة 5 آخرين.
كما توفيت الطفلة ملك رامي غنيم، التي تقطن داخل خيمة للنازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، نتيجة البرد القارس الناجم عن المنخفض الجوي في القطاع.
