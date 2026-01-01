غزة.. طفلة فلسطينية تموت بردًا وآخر يفارق الحياة حرقًا في خيمته

الوكيل الإخباري- توفي فلسطيني وأُصيب 5 آخرون بحروق، جراء اندلاع حريق في خيمة نازحين بمدينة غزة، في الوقت الذي تمنع به سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات إلى القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن النيران اندلعت داخل خيمة للنازحين مُقامة داخل ملعب اليرموك في مدينة غزة، ما أدى إلى وفاة أحد الأشخاص وإصابة 5 آخرين.