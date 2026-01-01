الجمعة 2026-01-02 12:09 ص

غزة.. طفلة فلسطينية تموت بردًا وآخر يفارق الحياة حرقًا في خيمته

الخميس، 01-01-2026 10:40 م

الوكيل الإخباري- توفي فلسطيني وأُصيب 5 آخرون بحروق، جراء اندلاع حريق في خيمة نازحين بمدينة غزة، في الوقت الذي تمنع به سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات إلى القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن النيران اندلعت داخل خيمة للنازحين مُقامة داخل ملعب اليرموك في مدينة غزة، ما أدى إلى وفاة أحد الأشخاص وإصابة 5 آخرين.


كما توفيت الطفلة ملك رامي غنيم، التي تقطن داخل خيمة للنازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، نتيجة البرد القارس الناجم عن المنخفض الجوي في القطاع.

 
 


