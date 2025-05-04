غزة.. 15 شهيدا بقصف الاحتلال منزلا مساء الأحد

وخلّف القصف الذي استهدف منزل لعائلة صيام في شارع النخيل داخل حي التفاح، شرق مدينة غزة، 15 شهيدا.
وأصيب فلسطينيين في قصف للاحتلال استهدف خيمة نازحين في منطقة عبسان شرق مدينة خان يونس، جنوب القطاع، كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف في المناطق الشمالية من مدينة رفح، جنوب القطاع.
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52,535 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 118,491 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
-
أخبار متعلقة
-
الأمم المتحدة تجدد رفضها للخطة الإسرائيلية بشأن وصول المساعدات لسكان غزة
-
رئيس الأركان الإسرائيلي يتحدث عن الأسرى
-
جريحان في قصف خيمة نازحين شرق خان يونس
-
العثور على قنبلة موقوتة ملفوفة بعلم إسرائيل بشارع في تل أبيب
-
23 شهيدا حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الأحد
-
استشهاد معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال
-
اللحظات الأولى لسقوط الصاروخ اليمني في محيط مطار بن غوريون
-
توتر أمني في إسرائيل بعد استهداف مطار بن غوريون بصاروخ من اليمن