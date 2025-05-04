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غزة.. 15 شهيدا بقصف الاحتلال منزلا مساء الأحد

غزة
غزة
 
الأحد، 04-05-2025 10:50 م
الوكيل الإخباري-   استشهد 15 فلسطينيا وأصيب آخرون، مساء الأحد، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا شرق مدينة غزة.اضافة اعلان


وخلّف القصف الذي استهدف منزل لعائلة صيام في شارع النخيل داخل حي التفاح، شرق مدينة غزة، 15 شهيدا.

وأصيب فلسطينيين في قصف للاحتلال استهدف خيمة نازحين في منطقة عبسان شرق مدينة خان يونس، جنوب القطاع، كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف في المناطق الشمالية من مدينة رفح، جنوب القطاع.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52,535 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 118,491 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
 
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