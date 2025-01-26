 
الأحد 2025-01-26 11:42 ص
 

غزة: 4 جرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب النصيرات

ت
قوات الاحتلال في غزة
الأحد، 26-01-2025 10:38 ص

الوكيل الإخباري- أصيب أربعة فلسطينيين بجروح، صباح اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند تبة النويري غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

اضافة اعلان


وأفاد مستشفى العودة في النصيرات، في تصريح صحفي، بوصول 4 إصابات من منطقة تبة النويري غرب مخيم النصيرات جراء اطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه تجمعات للسكان الذين ينتظرون العودة لمنطقة شمال القطاع.

 

بترا

 
gnews

أحدث الأخبار

ؤيثصب

منوعات أطول من إيفرست بـ 100 مرة..اكتشاف قمم عملاقة على كوكب الارض

ت

أخبار محلية المستشفيات الخاصة: افتتاح خط طيران بين الأردن وبنغازي خطوة لتعزيز التعاون الصحي

يثي

فن ومشاهير بطلة كليب 'حبيبي يا نور العين' لعمرو دياب؟ شاهدوا كيف أصبحت - صور

ت

عربي ودولي تحسبا لعودة القتال.. استنفار للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان

إبراهيم سالم ابو صيام السطري

أخبار محلية أثناء صلاة المغرب.. وفاة الأردني ابراهيم السطري بمكة المكرمة

ت

عربي ودولي عون: سيادة لبنان ووحدة أراضيه غير قابلة للمساومة

قل

منوعات الذكاء الاصطناعي يتجاوز الخط الأحمر: علماء يحذرون من 'التكاثر الذاتي'

ت

خاص بالوكيل العناني: الأردن أمام خيار صعب.. وعلينا الصمود لإفشال تصفية القضية



 




الأكثر مشاهدة