غزة: 4 جرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب النصيرات

الوكيل الإخباري- أصيب أربعة فلسطينيين بجروح، صباح اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند تبة النويري غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

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وأفاد مستشفى العودة في النصيرات، في تصريح صحفي، بوصول 4 إصابات من منطقة تبة النويري غرب مخيم النصيرات جراء اطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه تجمعات للسكان الذين ينتظرون العودة لمنطقة شمال القطاع.

