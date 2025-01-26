غزة: 4 جرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب النصيرات

وأفاد مستشفى العودة في النصيرات، في تصريح صحفي، بوصول 4 إصابات من منطقة تبة النويري غرب مخيم النصيرات جراء اطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه تجمعات للسكان الذين ينتظرون العودة لمنطقة شمال القطاع.
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