غزة: 44 شهيدا و 145 مصابا بغزة في 24 ساعة

وأوضحت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ان هناك عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم، مشيرة الى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 51201 شهيد و 116869 مصابا منذ السابع من تشرين الأول عام 2023.
-
أخبار متعلقة
-
فيدان يلتقي وفدا من حماس في أنقرة
-
إسرائيل تقدم 22 لائحة اتهام ضد مقاتلي "النخبة " المشاركين في معركة "نيرعوز"
-
مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال
-
مخاوف فلسطينية من مخطط لتفجير المسجد الأقصى
-
11 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي للنصيرات وخانيونس
-
سموتريتش يجدد دعوته لاحتلال غزة وبن غفير يدعو لمنع الوقود والكهرباء
-
شهيدة ومصابون في قصف على النصيرات
-
إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في طولكرم