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غزة: 44 شهيدا و 145 مصابا بغزة في 24 ساعة

غزة
غزة
 
الأحد، 20-04-2025 01:27 م

الوكيل الإخباري-    قالت وزارة الصحة في غزة ان 44 شهيدا وصلوا الى مستشفيات القطاع اضافة الى 145 مصابا خلال الساعات 24 الماضية.

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وأوضحت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ان هناك عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم، مشيرة الى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 51201 شهيد و 116869 مصابا منذ السابع من تشرين الأول عام 2023.

 
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