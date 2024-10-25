 
الجمعة 2024-10-25 02:52 ص
 

غوتيريش: الوضع الإنساني شمال غزة هو أسوأ ما شهدناه

غوتيريش
غوتيريش
الجمعة، 25-10-2024 01:20 ص

الوكيل الإخباري-   أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ان الوضع الإنساني في شمال غزة هو الأسوأ الذي شهدناه منذ بداية هذا الكابوس المروع.

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وأضاف "نحن بحاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وإيصال المساعدات بفعالية وإنهاء الاحتلال".

 
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