غوتيريش: الوضع الإنساني شمال غزة هو أسوأ ما شهدناه

وأضاف "نحن بحاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وإيصال المساعدات بفعالية وإنهاء الاحتلال".
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