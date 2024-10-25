غوتيريش: الوضع الإنساني شمال غزة هو أسوأ ما شهدناه

الوكيل الإخباري- أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ان الوضع الإنساني في شمال غزة هو الأسوأ الذي شهدناه منذ بداية هذا الكابوس المروع.

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