غوتيريش: حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام

وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي في اديس أبابا حيث يشارك بالقمة الإفريقية، إن الأمم المتحدة لا تملك السلطة لوقف القتال في غزة، ولكن علينا التحرك لحل الدولتين مضيفا "نحن نعلم أنه ليس لدينا مجلس أمن ربما يكون مستعدا لذلك، لكن الأمم المتحدة تبذل كل ما في وسعها لدعم الجهود الدبلوماسية من أجل ضمان وقف إطلاق النار".
وشدد على ضرورة أن تكون المفاوضات بشأن المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة ناجحة لافتا إلى أنه "من غير المتصور أن تندلع الحرب في غزة مرة أخرى، فمعاناة الشعب الفلسطيني ستكون غير محتملة على الإطلاق".
وشدد على أنه "سيكون من غير المعقول طرد ملايين الفلسطينيين من الأرض التي يعيشون فيها، لأنه سيكون من المستحيل قبول أن هؤلاء الفلسطينيين سيغادرون دون أي حقوق في البلاد، وفي الأرض التي عاشوا فيها دائمًا".
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