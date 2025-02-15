 
السبت 2025-02-15 10:42 م
 

غوتيريش: حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام

غوتيريش
غوتيريش
السبت، 15-02-2025 08:11 م

الوكيل الإخباري-   أكد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، أن الحل الوحيد الممكن، هو حل الدولتين حيث تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة.

اضافة اعلان


وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي في اديس أبابا حيث يشارك بالقمة الإفريقية، إن الأمم المتحدة لا تملك السلطة لوقف القتال في غزة، ولكن علينا التحرك لحل الدولتين مضيفا "نحن نعلم أنه ليس لدينا مجلس أمن ربما يكون مستعدا لذلك، لكن الأمم المتحدة تبذل كل ما في وسعها لدعم الجهود الدبلوماسية من أجل ضمان وقف إطلاق النار".


وشدد على ضرورة أن تكون المفاوضات بشأن المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة ناجحة لافتا إلى أنه "من غير المتصور أن تندلع الحرب في غزة مرة أخرى، فمعاناة الشعب الفلسطيني ستكون غير محتملة على الإطلاق".


وشدد على أنه "سيكون من غير المعقول طرد ملايين الفلسطينيين من الأرض التي يعيشون فيها، لأنه سيكون من المستحيل قبول أن هؤلاء الفلسطينيين سيغادرون دون أي حقوق في البلاد، وفي الأرض التي عاشوا فيها دائمًا".

 
gnews

أحدث الأخبار

تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الأحد وحتى الثلاثاء

أخبار محلية تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الأحد وحتى الثلاثاء

ارشيفية

عربي ودولي شهيدان وثلاثة جرحى في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

حزب الاتحاد الوطني

شؤون برلمانية رئيس لجنة فلسطين النيابية وعضو المجلس المركزي لحزب الاتحاد الوطني النائب سليمان السعود يسير قافلة مساعدات بقيمة مليوني دينار لدعم أهالي غزة

بلدية اربد الكبرى

أخبار محلية افتتاح فرع للبريد الأردني في بلدية إربد الكبرى

تعبيرية

أخبار محلية الأردن يدين الهجوم الذي تعرض له موكب اليونيفيل في لبنان

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس

فلسطين عباس يجدد رفضه لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني

رجالات الفحيص يثمنون ويدعمون مواقف جلالة الملك الرافضة لتهجير الفلسطينيين

أخبار محلية رجالات الفحيص يثمنون ويدعمون مواقف جلالة الملك الرافضة لتهجير الفلسطينيين

غزة

فلسطين موسكو: الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي



 




الأكثر مشاهدة