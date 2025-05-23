غوتيريش: سكان غزة في المرحلة الأكثر قسوة بالصراع الوحشي

وأشار غوتيريش في كلمة ألقاها على مسامع الصحفيين في الأمم المتحدة إلى أن إسرائيل منعت وعلى مدار 80 يومًا، دخول المساعدات الدولية المنقذة للحياة إلى القطاع، محذرًا من أن مؤشرات "تقييم الجوع في العالم، وجد أن جميع سكان غزة يواجهون خطر المجاعة".
واستهجن الأمين العام، أن "تجوع العائلات وتحرم من أبسط مقومات الحياة، تحت أنظار العالم"، مشددًا على أن "لدى إسرائيل التزامات واضحة بموجب القانون الإنساني الدولي، ويجب عليها معاملة المدنيين بإنسانية، مع احترام كرامتهم الأصيلة".
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