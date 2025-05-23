غوتيريش: سكان غزة في المرحلة الأكثر قسوة بالصراع الوحشي

الوكيل الإخباري- وصف أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش اليوم معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، بأنها "المرحلة الأكثر قسوة في هذا الصراع الوحشي".

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وأشار غوتيريش في كلمة ألقاها على مسامع الصحفيين في الأمم المتحدة إلى أن إسرائيل منعت وعلى مدار 80 يومًا، دخول المساعدات الدولية المنقذة للحياة إلى القطاع، محذرًا من أن مؤشرات "تقييم الجوع في العالم، وجد أن جميع سكان غزة يواجهون خطر المجاعة".