غوتيريش: محنة المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في شمال غزة لا تطاق

الوكيل الإخباري- شدد أمين عام الأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، اليوم الأحد على إن محنة المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في شمال غزة لا تطاق.

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وأشار غوتيريس، في بيان صدر باسمه، الى استشهاد مئات الأشخاص، والى اجبار أكثر من 60 ألفا آخرين على الفرار مرة أخرى، ويخشى الكثير منهم عدم القدرة على العودة.