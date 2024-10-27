غوتيريش: محنة المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في شمال غزة لا تطاق

وأشار غوتيريس، في بيان صدر باسمه، الى استشهاد مئات الأشخاص، والى اجبار أكثر من 60 ألفا آخرين على الفرار مرة أخرى، ويخشى الكثير منهم عدم القدرة على العودة.
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