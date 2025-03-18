غوتيريش: معاناة الشعب الفلسطيني لا تُطاق

وأضاف غوتيريش، في تصريحات صحفية، أن دور الأمم المتحدة هو بذل قصارى جهدها لإقناع الأطراف، ودفع المجتمع الدولي للضغط من أجل 3 جوانب أساسية: أولًا، الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، وثانيًا، وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، وثالثًا، إطلاق سراح المحتجزين دون قيد أو شرط.
وأكد أن الأمم المتحدة لن تتخلى عن هذه الأهداف.
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