غوتيريش: معاناة الشعب الفلسطيني لا تُطاق

الوكيل الإخباري- قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إننا "نشهد وضعًا عانى فيه الشعب الفلسطيني معاناةً لا تُطاق" مع الغارات الجوية التي أودت بحياة المئات" والمساعدات الإنسانية ما زالت محظورة.

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