 
الثلاثاء 2025-03-18 11:47 م
 

غوتيريش: معاناة الشعب الفلسطيني لا تُطاق

غوتيريش: معاناة الشعب الفلسطيني لا تُطاق
غوتيريش
 
الثلاثاء، 18-03-2025 10:47 م

الوكيل الإخباري-    قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إننا "نشهد وضعًا عانى فيه الشعب الفلسطيني معاناةً لا تُطاق" مع الغارات الجوية التي أودت بحياة المئات" والمساعدات الإنسانية ما زالت محظورة.

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وأضاف غوتيريش، في تصريحات صحفية، أن دور الأمم المتحدة هو بذل قصارى جهدها لإقناع الأطراف، ودفع المجتمع الدولي للضغط من أجل 3 جوانب أساسية: أولًا، الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، وثانيًا، وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، وثالثًا، إطلاق سراح المحتجزين دون قيد أو شرط.
وأكد أن الأمم المتحدة لن تتخلى عن هذه الأهداف.

 
 
gnews

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