غوتيريش يدعو إلى تحويل وقف إطلاق النار في غزة لسلام دائم

الوكيل الإخباري- قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، إن "بعد عامين من الحرب الكارثية في غزة، هناك أخيرًا مسار للمضي قدما"، مؤكدًا ضرورة تحويل هذا التطور إلى خطوات ملموسة على الأرض.

ودعا غوتيريش الجميع إلى "المساعدة في تحويل وقف إطلاق النار إلى سلام دائم"، وإلى جعل الشرق الأوسط "منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل".