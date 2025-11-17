غوتيريش يدعو إلى تحويل وقف إطلاق النار في غزة لسلام دائم

ودعا غوتيريش الجميع إلى "المساعدة في تحويل وقف إطلاق النار إلى سلام دائم"، وإلى جعل الشرق الأوسط "منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل".
وأضاف في منشور على منصة (إكس)، أن "الشعوب تستحق الاستقرار والسلام".
