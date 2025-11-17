الإثنين 2025-11-17 08:41 م
 

غوتيريش يدعو إلى تحويل وقف إطلاق النار في غزة لسلام دائم

ب
أرشيفية
 
الإثنين، 17-11-2025 08:22 م

الوكيل الإخباري- قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، إن "بعد عامين من الحرب الكارثية في غزة، هناك أخيرًا مسار للمضي قدما"، مؤكدًا ضرورة تحويل هذا التطور إلى خطوات ملموسة على الأرض.

اضافة اعلان


ودعا غوتيريش الجميع إلى "المساعدة في تحويل وقف إطلاق النار إلى سلام دائم"، وإلى جعل الشرق الأوسط "منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل".


وأضاف في منشور على منصة (إكس)، أن "الشعوب تستحق الاستقرار والسلام".

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

طب وصحة نصائح ذهبية لأسنان بيضاء مثالية

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي بوفاة شقيقة سفير دولة فلسطين

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي بوفاة شقيقة سفير دولة فلسطين

الملكة تلتقي بسيدات من المفرق وتشاركهن الغداء في أم الجمال

أخبار محلية الملكة تلتقي بسيدات من المفرق وتشاركهن الغداء في أم الجمال

ب

فلسطين غوتيريش يدعو إلى تحويل وقف إطلاق النار في غزة لسلام دائم

دار الإفتاء المصرية: فوائد البنوك "حلال" ولا علاقة بها بالربا

منوعات دار الإفتاء المصرية: فوائد البنوك "حلال" ولا علاقة بها بالربا

ا

شؤون برلمانية "عزم النيابية" تبحث تطوير آليات العمل البرلماني وتطلق مبادرة للتواصل مع الشباب

ب

فلسطين بن غفير يهدد باعتقال عباس.. "أنا سأتولى أمره"

رئيس البرتغال يتحدث عن طرد كريستيانو الأخير

عربي ودولي رئيس البرتغال يتحدث عن طرد كريستيانو رونالدو



 
 





الأكثر مشاهدة