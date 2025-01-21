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غوتيريش يدعو إلى ضبط النفس بإطار العملية الإسرائيلية في جنين

قوات الاحتلال الإسرائيلي توقف سيارات إسعاف فلسطينية للتفتيش
قوات الاحتلال الإسرائيلي توقف سيارات إسعاف فلسطينية للتفتيش في جنين
الثلاثاء، 21-01-2025 10:12 م
الوكيل الإخباري-   دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى التحلي بـ"أقصى درجات ضبط النفس" في الضفة الغربية المحتلة حيث تشن "عملية واسعة النطاق" في مدينة جنين.اضافة اعلان


وأوضح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن الأمين العام للأمم المتحدة "قلق جدا" من العنف في الضفة الغربية "ولا سيما العملية العسكرية الواسعة النطاق حاليا في جنين.

ودعا غوتيريش إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة الفتاكة إلا عندما يكون لا مفر منها، بغية حماية الأرواح.
 
gnews

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