غوتيريش يدعو إلى ضبط النفس بإطار العملية الإسرائيلية في جنين

وأوضح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن الأمين العام للأمم المتحدة "قلق جدا" من العنف في الضفة الغربية "ولا سيما العملية العسكرية الواسعة النطاق حاليا في جنين.
ودعا غوتيريش إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة الفتاكة إلا عندما يكون لا مفر منها، بغية حماية الأرواح.
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