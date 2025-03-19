غوتيريش يدين العدوان الإسرائيلي لقتلها موظفا من الأمم المتحدة في غزة

الوكيل الإخباري- دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، الهجمات على موظفي الأمم المتحدة، معربا عن حزنه العميق وصدمته لتلقي نبأ مصرع أحد موظفي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.

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وكانت إسرائيل قصفت دارين للضيافة تابعتين للأمم المتحدة في دير البلح.



ودعا غوتيريش حسب بيان صدر باسمه إلى إجراء تحقيق شامل، مؤكدا ضرورة إدارة جميع النزاعات بطريقة تضمن احترام المدنيين وحمايتهم.



وقال إن جميع مواقع مباني الأمم المتحدة معروفة لأطراف النزاع، وهي ملزمة بموجب القانون الدولي بحمايتها، والحفاظ على حرمتها المطلقة، مشيرا إلى أنه وبالقصف المميت اليوم، يرتفع عدد الزملاء في الأمم المتحدة الذين قُتلوا في غزة منذ 7 تشرين الأول 2023 إلى 280 على الأقل.