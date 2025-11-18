الثلاثاء 2025-11-18 10:01 ص
 

غوتيريش يرحب باعتماد القرار الدولي 2803 الخاص بغزة

أنطونيو غوتيريش
 
الثلاثاء، 18-11-2025 08:22 ص

الوكيل الإخباري-    رحب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، باعتماد مجلس الأمن للقرار الخاص بقطاع غزة "كخطوة مهمة في ترسيخ وقف إطلاق النار".

وشجع غوتيريش في بيان صحفي صدر باسمه، جميع الأطراف على الالتزام بالقرار، مشددا على ضرورة ترجمة الزخم الدبلوماسي إلى خطوات ملموسة وملحة على الأرض الآن.


وأضاف ان الأمم المتحدة ملتزمة بتنفيذ الأدوار الموكلة إليها في القرار، وزيادة حجم المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات المدنيين في غزة ودعم جميع الجهود الرامية إلى دفع الأطراف نحو المرحلة التالية من وقف إطلاق النار.


وأشاد الأمين العام بالجهود الدبلوماسية المستمرة لمصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة والدول الإقليمية، مؤكدا "أهمية التقدم نحو المرحلة الثانية من الخطة الأميركية، بما يؤدي إلى عملية سياسية لتحقيق حل الدولتين، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة السابقة".

 
 
