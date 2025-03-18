 
الثلاثاء 2025-03-18 04:11 م
 

غوتيريش يشعر بالصدمة بسبب استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة

غوتيريش
غوتيريش
 
الثلاثاء، 18-03-2025 03:00 م

الوكيل الإخباري-    أكد أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش اليوم الثلاثاء، أنه يشعر بالصدمة بسبب استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتي استشهد وأصيب فيها مئات الفلسطينيين.

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ودعا غوتيريش في بيان، الى "احترام وقف إطلاق النار وإعادة تقديم المساعدة الإنسانية دون عوائق والإفراج عن الرهائن المتبقين".

 
 
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