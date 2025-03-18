غوتيريش يشعر بالصدمة بسبب استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة

الوكيل الإخباري- أكد أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش اليوم الثلاثاء، أنه يشعر بالصدمة بسبب استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتي استشهد وأصيب فيها مئات الفلسطينيين.

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