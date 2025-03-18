غوتيريش يشعر بالصدمة بسبب استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة

ودعا غوتيريش في بيان، الى "احترام وقف إطلاق النار وإعادة تقديم المساعدة الإنسانية دون عوائق والإفراج عن الرهائن المتبقين".
-
أخبار متعلقة
-
استشهاد الناطق العسكري باسم سرايا القدس (أبو حمزة)
-
حماس تعلن أسماء قياديين استشهدوا بضربات إسرائيلية على غزة
-
أنباء عن مقتل أسير إسرائيلي وإصابة اثنين جراء القصف على غزة
-
إنذار إسرائيلي لسكان غزة بإخلاء مناطق عدة
-
مدير مستشفى الشفاء: نسمع أصوات الضحايا تحت الأنقاض ولا نستطيع إنقاذهم
-
سموتريتش وبن غفير يرحبان بعودة العدوان ونتنياهو يدعو لمشاورات أمنية
-
الاحتلال يعتدي بالضرب على ثلاثة فلسطينيين ويعتقل 17 آخرين شرق نابلس
-
إسرائيل تغلق معبر رفح وتمنع خروج المرضى والمصابين