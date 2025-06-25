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غولان يدعو لحسم حرب غزة باتفاق

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أرشيفية
 
الأربعاء، 25-06-2025 08:04 ص

الوكيل الإخباري- دعا زعيم حزب الديمقراطيين بإسرائيل يائير غولان إلى حسم حرب غزة باتفاق سياسي وأمني إقليمي لإعادة الأسرى.

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وقال غولان، حان الوقت لحسم الحرب باتفاق سياسي وأمني إقليمي لبناء بديل لحركة حماس في غزة.


وأضاف أن من لا يسعى لاتفاق ينطلق من اعتبارات سياسية يتخلى عن الجنود والأسرى ويضر بالأمن.

 
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