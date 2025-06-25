غولان يدعو لحسم حرب غزة باتفاق

الوكيل الإخباري- دعا زعيم حزب الديمقراطيين بإسرائيل يائير غولان إلى حسم حرب غزة باتفاق سياسي وأمني إقليمي لإعادة الأسرى.

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وقال غولان، حان الوقت لحسم الحرب باتفاق سياسي وأمني إقليمي لبناء بديل لحركة حماس في غزة.