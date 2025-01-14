فايننشال تايمز تتحدث عن التحول بموقف نتنياهو

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة فايننشال تايمز عن مصدر مطلع على المفاوضات ان التحول في موقف نتنياهو جاء لأن إنهاء الحرب بات أولوية بالنسبة لترامب.

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