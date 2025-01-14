 
الثلاثاء 2025-01-14 01:58 ص
 

فايننشال تايمز تتحدث عن التحول بموقف نتنياهو

نتنياهو
نتنياهو
الثلاثاء، 14-01-2025 12:49 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت صحيفة فايننشال تايمز عن مصدر مطلع على المفاوضات ان التحول في موقف نتنياهو جاء لأن إنهاء الحرب بات أولوية بالنسبة لترامب.

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وأضافت "نتنياهو يريد التحالف مع ترامب".

 
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